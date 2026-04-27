Daniel Vallejo hoy: A qué hora juega vs. Flavio Cobolli y dónde ver en vivo por el Madrid Open

Daniel Vallejo disputa hoy el partido más importante de su carrera profesional: la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo, que eliminó a Grigor Dimitrov en el debut y a Learner Tien en la etapa anterior, enfrenta al italiano Flavio Cobolli, sembrado 10 del torneo y número 13 del ranking ATP. El partido es a las 15:00, hora de Paraguay, aproximadamente (la nueva actualización por los encuentros previos en la Cancha 3 de la Caja Mágica).

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Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

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Chile: 14:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

El Salvador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 12:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 19:00 horas

Sudáfrica: 20:00 horas

Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿Dónde ver hoy en vivo?

Disney +

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