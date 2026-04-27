Tenis
27 de abril de 2026 a la - 13:55

Daniel Vallejo hoy: A qué hora juega vs. Flavio Cobolli y dónde ver en vivo por el Madrid Open

El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov por la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov por la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.ESPN Tenis

Daniel Vallejo disputa hoy la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. Conozca la hora del partido y dónde ver en vivo.

Por ABC Color

Daniel Vallejo disputa hoy el partido más importante de su carrera profesional: la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo, que eliminó a Grigor Dimitrov en el debut y a Learner Tien en la etapa anterior, enfrenta al italiano Flavio Cobolli, sembrado 10 del torneo y número 13 del ranking ATP. El partido es a las 15:00, hora de Paraguay, aproximadamente (la nueva actualización por los encuentros previos en la Cancha 3 de la Caja Mágica).

Lea más: Video: Así fue la victoria de Daniel Vallejo vs. Learner Tien

Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Chile: 14:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

El Salvador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 12:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 19:00 horas

Sudáfrica: 20:00 horas

El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el estadounidense Learner Tien por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el estadounidense Learner Tien por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.

Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿Dónde ver hoy en vivo?

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