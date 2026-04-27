Daniel Vallejo hoy: A qué hora juega vs. Flavio Cobolli y dónde ver en vivo por el Madrid Open

Daniel Vallejo disputa hoy el partido más importante de su carrera profesional: la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo, que eliminó a Grigor Dimitrov en el debut y a Learner Tien en la etapa anterior, enfrenta al italiano Flavio Cobolli, sembrado 10 del torneo y número 13 del ranking ATP. El partido es a las 14:00, hora de Paraguay, aproximadamente (depende de los encuentros previos en la Cancha 3 de la Caja Mágica).

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Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 14:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

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Chile: 13:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

El Salvador: 11:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 18:00 horas

España: 19:00 horas

Bélgica: 19:00 horas

Marruecos: 18:00 horas

Sudáfrica: 19:00 horas

Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿Dónde ver hoy en vivo?

Disney +

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