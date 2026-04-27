Daniel Vallejo hoy: A qué hora juega vs. Flavio Cobolli y dónde ver en vivo por el Madrid Open

Daniel Vallejo disputa hoy el partido más importante de su carrera profesional: la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo, que eliminó a Grigor Dimitrov en el debut y a Learner Tien en la etapa anterior, enfrenta al italiano Flavio Cobolli, sembrado 10 del torneo y número 13 del ranking ATP. El partido es a las 14:00, hora de Paraguay, aproximadamente (depende de los encuentros previos en la Cancha 3 de la Caja Mágica).
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Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 14:00 horas
Argentina: 14:00 horas
Brasil: 14:00 horas
Uruguay: 14:00 horas
Chile: 13:00 horas
Ecuador: 12:00 horas
Colombia: 12:00 horas
Perú: 12:00 horas
Venezuela: 13:00 horas
Bolivia: 13:00 horas
El Salvador: 11:00 horas
México: 11:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas
Estados Unidos - Este: 13:00 horas
Inglaterra: 18:00 horas
España: 19:00 horas
Bélgica: 19:00 horas
Marruecos: 18:00 horas
Sudáfrica: 19:00 horas
Daniel Vallejo en el Madrid Open: ¿Dónde ver hoy en vivo?
Disney +
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