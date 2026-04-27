Flavio Cobolli acaba con el sueño de Daniel Vallejo

Dos días después de dar la campanada y dejar fuera de la competición al estadounidense Learner Tien, decimoséptimo favorito y vigésimo primer jugador del mundo, Vallejo dijo adiós al sueño que estaba viviendo en Madrid.

En este torneo, el jugador de Asunción, de 21 años, procedente de la fase previa, ha hecho historia para su país al ser el primer tenista guaraní en catorce años, y el segundo en el tenis paraguayo, en ganar al menos un partido de este rango.

Cobolli no dio opciones a Vallejo, al que sometió con su juego con tres saques directos, un 86% de acierto en el primer servicio y 22 puntos de recepción ganados, unas cifras muy superiores a las del paraguayo.

Pese a la derrota y la eliminación en dieciseisavos, Vallejo sale reforzado de este torneo y sigue los pasos del legendario Ramón Delgado, instalado ya entre los cien mejores del mundo.

El paraguayo, 96 del 'ranking' ATP, está viviendo una temporada de ensueño con dos títulos Challenger y triunfos en torneos ATP en Santiago y Houston antes de aterrizar en Madrid.