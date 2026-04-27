Sinner abre la jornada; Jódar a primera hora de la tarde

El transalpino, que nunca ha ganado en Madrid, irrumpe en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica, a partir de las 11.00 hora CET (09.00 GMT) y a continuación la organización ha dispuesto un duelo de los cuartos de final del torneo femenino, el de la canadiense Leylah Fernandez contra la vencedora del choque entre la rusa Mirra Andreeva y la húngara Anna Bondar.

Será después, no antes de las 16.00 hora CET (14.00 GMT), cuando Rafa Jódar afronte su compromiso de octavos. Es la primera vez que el jugador de Leganés, revelación del torneo, salte a la pista en el tramo matinal. Los otros duelos fueron en sesión de tarde noche.

El madrileño se medirá al checo Vit Kopriva, con el que nunca ha jugado antes y por la noche, desde las 20.00 hora local (18.00 CET), la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se medirá a la norteamericana Hailey Baptiste.

En la pista Arantxa Sánchez Vicario, la segunda en relevancia de la Caja Mágica, el argentino Tomás Martín Etcheverry jugará su partido ante el francés Arthur Fils, campeón en Barcelona, desde las 11.00 horas (09.00 GMT) y después será el choque entre el checo Jiri Lehecka y el italiano Lorenzo Musetti.

En el tercer turno se medirán el vigente campeón, el noruego Casper Ruud con el griego Stefanos Tsitsipas y cerrará, a partir de las 19.00 hora local (17.00 GMT), el argentino Francisco Cerúndolo.