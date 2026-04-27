Tsitsipas se interpone en la ilusión de Mérida

El heleno, otrora número tres del mundo, se interpuso en las expectativas de Dani Mérida, que vive el mejor momento de su carrera pero que no ha sido suficiente para ganar a un jugador con más experiencia, historial y también juego. Tsitsipas tardó una hora y nueve minutos en sacar adelante el partido y citarse con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud, verdugo del otro español de la jornada, Alejandro Davidovich.

Mérida, que no ha llegado a jugar en la pista central de la Caja Mágica -este lunes saltó a la pista Arantxa Sánchez, la segunda en relevancia-, no pudo seguir los pasos de Rafa Jódar, único superviviente local ya en el torneo.

Tsitsipas, que logró su victoria número cien en tierra y que fue finalista de esta competición, impuso su ley. Frenó en los momentos clave a Mérida y alcanzó los octavos de final de Madrid por quinta vez en su carrera.

El griego, que eliminó en tercera ronda al número once del mundo, el kazajo Alexander Bublik, alarga sus expectativas en Madrid. A sus 27 años, uno de los cuatro exfinalistas del Masters 1000 de Madrid junto a Felix Auguer Aliassime, Casper Ruud y Alexander Zverev, anuló el espíritu de lucha que acompaña al buen juego del madrileño, que le llevó a sobreponerse a dos puntos de partido ante el argentino Marco Trungelliti y q la victoria contra el francés Corentin Moutet.

No fue suficiente esta vez y Mérida, que tuvo tres ocasiones en dos juegos distintos para romper el saque de Tsitsipas que no aprovechó, se quedó sin ser el segundo español en llegar a la cuarta ronda desde la previa en la historia del evento.

Perdió el saque el madrileño en el noveno juego y Tsitsipas cerró el set. Después, siguió con su racha y quebró de entrada en el segundo ante un rival resignado a su adiós.

Tsitsipas dejó el torneo sin Mérida y con Rafa Jódar como único representante del tenis español.