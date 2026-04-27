Zverev se opone a la resistencia de Atmane

Zverev, doble ganador en Madrid en 2018 y 2021, alcanzó los octavos de final por novena vez en sus nueve participaciones en la capital española, llegando también por novena vez a los octavos de un Masters 1.000 en los últimos diez torneos de este nivel, cediendo solo una derrota ante Arthur Rinderknech en la tercera ronda de Shanghái 2025.

El alemán ganó el primer set con solvencia, sacando su mejor juego con golpes largos, pero en el segundo Atmane se recompuso, mejoró mucho su resto y sus saques, y acabó sometiendo por momentos a Zverev, que tuvo que esperar al 'tie break' para liquidar el partido.

Zverev concluyó el duelo con un 82% de puntos ganados en el primer servicio y un 64% en el segundo, alcanzando también los 30 puntos de recepción ganados por solo trece del francés.

El alemán, de 29 años, se mantiene junto a Jannik Sinner como el único jugador en alcanzar los octavos de final en los cuatro torneos ATP Masters 1.000 disputados hasta la fecha este año.

Con esta victoria, Zverev amplía su récord contra zurdos a 41-1 desde Roland Garros 2023, con su única derrota ante Learner Tien en la segunda ronda de Acapulco el año pasado.