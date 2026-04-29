Fils alarga ante Lehecka su racha, vuelve al 'top 20' y se cita con Sinner

El francés, campeón en Barcelona hace dos semanas, se convirtió en el primer francés en llegar a las semifinales de Madrid desde Gilles Simon en 2008, y regresará al top 20 de la clasificación mundial desde septiembre del pasado año.

La cuarta semifinal del 2026 tras Doha, el Masters 1.000 de Miami y Barcelona se fraguó en una hora y cuarto y frustró a su rival, incapaz de romperle el saque y que fue siempre a contracorriente.

Lehecka ya fue semifinalista en la Caja Mágica hace dos años pero se retiró en ese partido por lesión, ante el canadiense Felix Aguer Aliassime. No pudo evitar el tercer triunfo del francés en el quinto de los enfrentamientos entre ambos.

Fils se enfrentará el viernes a Sinner, en una de las semifinales del cuadro masculino.