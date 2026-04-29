Jódar se dispara

El madrileño de 19 años ha sido una de las sensaciones de Madrid, donde solo el número uno del mundo, el hombre récord, el italiano Jannik Sinner, ha sido capaz de dejarle fuera de la competición. "¡Que jugador!, reconoció el tenista de San Cándido que prevé un futuro envidiable para el tenista de Leganés que abandona el recinto con veinticuatro partidos a sus espaldas desde que arrancó el 2026 y decidió circular por el tour profesional.

Dieciséis victorias y ocho derrotas resumen el recorrido de Rafa Jódar en el primer tercio del curso, donde en cada estación ha dado un nuevo paso. Una vez terminadas las Finales de la Next Gen que jugó, donde fue apartado de las semifinales por la diferencia de sets y juego, convertido en el único que fue capaz de ganar al posterior campeón, el estadounidense Learner Tien y tras completar su etapa universitaria en Estados Unidos, con tres challenger como éxitos, el madrileño se echó al circuito.

Tras jugar la final del Challenger de Canberra, en enero, que perdió contra el belga Alexander Blockx, otro de los adolescentes prometedores, sensación también en Madrid, rival del vigente campeón Casper Ruud, jugó las rondas previas del Abierto de Australia y del torneo de Dallas. Ganó en Melbourne su primer partido del cuadro principal de un Grand slam y perdió en segunda ronda ante el checo Jakub Mensik. Segunda ronda en Delray Beach y en Acapulco antes de afrontar los Masters 1000 de Florida.

No pasó del primer tramo en Indian Wells, vencido con autoridad por el chileno Alejandro Tabilo pero una semana después, en Miami, dio otra sensación, cuando tras atravesar la ronda de clasificación llegó hasta tercera eliminatoria. Dieciseisavos de final de un Masters 1000.

Después inició la temporada de tierra y se disparó. En marzo fue a Marrakech, un 250, y ganó. Después Barcelona, donde llegó a las semifinales y rozó la final, superado en tres sets por el que fue campeón, el francés Arthur Fils.

Con ocho victorias en arcilla y solo una derrota llegó a Madrid. Un Masters 1000 donde fue a más. Ganó al neerlandés Jasper de Jong y después logró su primer triunfo ante un top 10, el australiano Alex de Miñaur. Se impuso de forma brillante al referente adolescente, Joao Fonseca, y solo fue frenado por Sinner, al que tuteó.

Fue en sus primeros cuartos de final en un Masters 1000. Un buen aprendizaje. Disparado en el puesto 18 de la 'race' (clasificación de la temporada), le ha asentado en la parte alta del ránking ATP.

Su escalada durante 2026 ha sido meteórica y es ya la revelación del tenis español. Se marcha de Madrid en el puesto 34 del mundo, con la opción real de poder ser cabeza de serie en Roland Garros.

El tercer mejor jugador español, por detrás solo de Carlos Alcaraz y Alejanddro Davidovich y ya por delante de Jaume Munar, que iba por delante antes del inicio del torneo, inició el año fuera del Top 800, después de haber estado en el puesto 911 en 2025.

Semanas atrás, al inicio de abril, irrumpió ya en el top 100 y pronto ascendió al top 50. Su ascenso destaca por ser uno de los más rápidos en la historia reciente. Roma le espera y después París.