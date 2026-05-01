Andreeva, a por el doblete

Madrid, 1 may (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, que disputará el sábado la final individual femenina del WTA 1000 de Madrid contra la ucraniana Marta Kostyuk, jugará también la de dobles, junto a su compatriota Diana Schnaider en el duelo ante la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.