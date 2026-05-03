Daniel Vallejo ya tiene rival para la qualy en Roma

El tenista nacional enfrentará este lunes al portugués Jaime Faria, en un horario aún por confirmar, en busca de dar el primer paso hacia el cuadro principal.

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En caso de avanzar, Vallejo podría cruzarse nuevamente con otro portugués, Henrique Rocha, preclasificado número 19 de la qualy, a quien ya enfrentó recientemente en el Masters 1000 de Madrid.

El paraguayo llega con ritmo tras su experiencia en Madrid, donde sumó rodaje ante rivales de alto nivel y continúa consolidando su crecimiento en el circuito internacional.