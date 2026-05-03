Sinner arrolló a Zverev en Madrid y firmó la final más corta de la historia del torneo

La victoria del italiano Jannik Sinner sobre el alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 no solo significó la consagración en el Masters 1000 de Madrid, sino que quedó grabada en la historia del certamen como la final más corta en sus veinticuatro ediciones.

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El encuentro tuvo una duración de apenas 58 minutos, un registro que establece un nuevo hito en el torneo y que refleja la contundencia absoluta del número uno del mundo, que no dio opciones a un rival de la jerarquía de Zverev, dos veces campeón en la capital española.

La marca superó la final de 2022, cuando el español Carlos Alcaraz derrotó también a Zverev por 6-3 y 6-1, en un partido que hasta ahora ostentaba uno de los desenlaces más rápidos en la historia reciente del certamen.

Además, la definición de este 2026 se convirtió en la que menos juegos necesitó para coronar a un campeón, incluso por debajo de aquella consagración de Alcaraz, reafirmando el dominio total que impuso Sinner en la pista madrileña.

Con este triunfo, el italiano no solo levanta uno de los títulos más importantes del calendario, sino que también deja una huella estadística que difícilmente pase desapercibida en la historia del torneo.