La clave del buen momento de Tirante: "Dejé de compararme con jugadores de mi edad"

"Eso me daba seguramente un poco de ansiedad, pensar, 'mira cómo está este y mira cómo estoy yo'. Me pude aceptar cómo era y lo que me tocaba vivir en ese momento", contó a la prensa Tirante, nada más eliminar en segunda ronda del Roland Garros a Alejandro Davidovich, el español con mejor ránking de esta edición (23º), por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3, en dos horas y 54 minutos.
Asimismo, el tenista de La Plata aportó otro factor psicológico: "Creo que también empecé a darle otro punto de vista al tenis. Antes lo vivía de una manera más a flor de piel y eso, muchas veces, me jugaba en contra".
"Me está ayudando mucho el hecho de disfrutar fuera de la cancha. Haciendo cosas que me gustan, pasando más tiempo de diversión con mi equipo y charlando de otra cosa y no tan profesionalizado, en vez de estar hablando todo el día de tenis. Eso creo que me ayuda a relajarme un poco más", agregó.
A Tirante le espera en segunda ronda el español Pablo Carreño o el australiano Thanasi Kokkinakis.