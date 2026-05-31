Fonseca entierra a Ruud tras la estela de Kuerten

El tenista de Ipanema, de 19 años, se impuso este domingo 7-5, 7-6(8), 5-7 y 6-2, y se convierte en el primer brasileño entre los 8 mejores del torneo desde Gustavo Kuerten hace 22 años, que le apoyó en la grada de la pista Philippe Chatrier.

Su rival por un puesto en semifinales será el checho Jakub Mensik, 27 del mundo a sus 20 años, que también tocó su techo en un Grand Slam tras imponerse al ruso Andrey Rublev, favorito 11, 6-3, 7-8(6), 4-6, 2-6 y 6-3.

Dos días después de haber remontado dos set a la leyenda serbia Novak Djokovic, el número 30 del ránking se deshizo de otro top-20, el tenista que más triunfos atesora sobre arcilla en lo que va de década.

Apoyado en su derecha demoledora, que comienza a causar sensación en Roland Garros, Fonseca acabó por desarbolar la defensa del escandinavo, que en tres de las últimas cuatro ediciones había llegado al menos a semifinales.

El noruego parecía haber recuperado su forma esta temporada, con los cuartos de final en Madrid y la final en Roma.

Fonseca prosigue imparable su andadura por Roland Garros donde su nombre comienza a ser sinónimo de espectáculo. Tanto por lo que hace en la pista, donde está firmando algunos de los golpes más espectaculares, como por la afición que arrastra, que convierten en una fiesta cada una de sus actuaciones.

El brasileño llena pistas y responde a las promesas que ha generado con un juego de alto voltaje.