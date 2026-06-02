Jódar: "Si sigo creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel"

"En este torneo he aprendido mucho, jugar tantos partidos en un mismo torneo te permite acumular experiencias que son nuevas para mi. He competido con rivales muy buenos y si sigo haciéndolo bien y creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel", comentó el español tras caer frente al alemán Alexander Zverev por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

El tenista, de 19 años, reconoció que tiene "un margen de mejora bastante grande" y que su primera experiencia en una pista grande como la central de París le otorgará "bastante experiencia".

"Me lo tomo como un partido más, es una pista muy grande, pero no deja de ser una pista de tenis. He intentado dar lo mejor de mi, me quedo con la experiencia. El año que viene intentaré volver y hacerlo lo mejor posible, aunque en un año las cosas pueden cambiar mucho", dijo el jugador, que aseguró que no se sintió presionado por el escenario.

"He aprendido que si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante, no me puedo permitir momentos de debilidad, sobre todo en partidos a cinco sets. Puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas", señaló.

Jódar se tomará ahora unos días de descanso para asimilar todo lo que le ha pasado en su segunda participación en un Grand Slam, donde por vez primera alcanzó los cuartos de final, y posteriormente empezará a preparar la temporada de hierba, con la vista puesta en Wimbledon.

"No he jugado mucho en hierba, pero buscaré alguna pista para entrenar y poder adaptarme", dijo el jugador, que consideró que los éxitos logrados en su carrera de júnior no servirán para afrontar los torneos como profesional.

En su calendario figura ahora el torneo de Queen's, que comienza el 15 de junio, y que el año pasado ganó Carlos Alcaraz, antes de afrontar el de Eastbourne justo en los prolegómenos de Wimbledon.