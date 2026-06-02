La ucraniana Kostyuk vence a Svitolina y jugara la semifinal contra Andreeva

El duelo entre ucranianas, dos de las jugadoras en mejor forma sobre tierra batida cayó del lado de la más joven, 23 años frente a 31, y de la de peor ránking, 15 contra 7.

Pero Kostyuk, que no ha perdido ningún partido este año sobre arcilla, incluidos los torneos de Ruán y Madrid, supo imponer su ímpetu en un duelo ajustado, que se alargó durante 1 hora y 49 minutos, para encadenar su triunfo número 16.

Svitolina llegaba a París tras haber conquistado el torneo de Roma y había mostrado una buena condición, hasta alcanzar los cuartos, su techo en Roland Garros y la misma ronda a la que llegó el año pasado.

La ganadora del duelo, que había comenzado su participación en el torneo entre lágrimas, tras haber desvelado que la noche antes de su debut un misil ruso había impactado a 100 metros de la casa donde viven sus padres, dedicó su clasificación para semifinales a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa.

"Hemos vuelto a tener una noche difícil en Ucrania, con muchos muertos, sobre todo en Kiev. Quiero dedicar esta victoria a los ucranianos y a su resistencia", manifestó.

Su último obstáculo para la final será Andreeva, de 19 años, a la que ha derrotado en los dos duelos entre ambas, y que consiguió clasificarse para sus segundas semifinales en tres años pese a su corta edad.

Entrenada por la española Conchita Martínez, la rusa barrió de la pista a la veterana rumana Sorana Cristea, 6-0 y 6-3, consiguiendo su 19 victoria sobre tierra batida, la que más del circuito.

En la final de Madrid, Kostyuk, muy implicada en la invasión que sufre su país por parte de Moscú, rechazó saludar a su rival rusa.