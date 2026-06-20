El argentino Cerúndolo se clasifica para la final de Queen's

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, le dio la vuelta al marcador tras perder el primer set y se convierte en el segundo argentino en disputar la final del torneo después de que lo hiciera David Nalbandian en 2012, cuando perdió la final ante el croata Marin Cilic.

La primera manga, tras dos roturas de saque de ambos tenistas, se decidió en el 'tie-break', donde el estadounidense se mostró muy sólido y consiguió adjudicarse el set por un 7-5 en el desempate.

Ya en el segundo, el porteño encajó un 'break en el quinto juego que complicó sus opciones, pero tras recuperarlo inmediatamente después, consiguió ganar cuatro juegos consecutivos para mandar el duelo al set definitivo.

En el momento de la verdad, Cerúndolo mostró su mejor tenis para romper el saque de su rival en el noveno y cerrar el encuentro al saque con un marcador de 6-4.

En la final, el argentino se verá las caras con el ganador del encuentro entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Ugo Humbert.