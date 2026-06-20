Emma Navarro y Marie Bouzkova disputarán la final de Nottingham

La primera semifinal fue el duelo checo que se adjudicó Bouzkova, número 27 del ránking mundial, que ganó a Pliskova 4-6 y 1-6 en una hora y veinte minutos.

La segunda semifinal fue más reñida aunque también se decidió en dos sets en favor de Emma Navarro, 25 del mundo, que se impuso 7-6 (7) y 6-2 en dos horas y diez minutos.

Bouzkova, de 27 años, buscará su cuarto título WTA tras ganar en Praga en 2022 y 2025 y en Bogotá este año. Navarro también tiene tres trofeos en torneos WTA en Hobart 2024, Mérida 2025 y este 2026 en Estrasburgo.