Tenis
20 de junio de 2026 a la - 12:00

Emma Navarro y Marie Bouzkova disputarán la final de Nottingham

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- La estadounidense Emma Navarro, que ganó a la suiza Viktorija Golubic, y la checa Marie Bouzkova, que se impuso a su compatriota Karolina Pliskova, disputarán la final del torneo de hierba de Notthingam (Inglaterra), de categoría WTA 250.

Por EFE

La primera semifinal fue el duelo checo que se adjudicó Bouzkova, número 27 del ránking mundial, que ganó a Pliskova 4-6 y 1-6 en una hora y veinte minutos.

La segunda semifinal fue más reñida aunque también se decidió en dos sets en favor de Emma Navarro, 25 del mundo, que se impuso 7-6 (7) y 6-2 en dos horas y diez minutos.

Bouzkova, de 27 años, buscará su cuarto título WTA tras ganar en Praga en 2022 y 2025 y en Bogotá este año. Navarro también tiene tres trofeos en torneos WTA en Hobart 2024, Mérida 2025 y este 2026 en Estrasburgo.