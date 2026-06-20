Fritz impide a Zverev ganar en casa y se cita con Tiafoe en la final de Halle

El alemán, que ejercía de local y de primer cabeza de serie del cuadro, quería prolongar su buen momento después de su victoria en Roland Garros. Fritz, en cambio, llegaba a este torneo tras perder la final del Abierto de Stuttgart frente a su compatriota Ben Shelton, al que había eliminado precisamente en cuartos para citarse con Zverev.

El primero que tuvo el encuentro de cara fue el número 3 del mundo, que consiguió romper el segundo servicio de su rival para ponerse 3-1 en su siguiente turno de saque. Sin embargo, Fritz aguardó su oportunidad hasta que le devolvió la rotura para el empate a 3.

En general, ambos jugadores defendieron con solvencia sus servicios, por lo que no hubo más 'breaks'. En la muerte súbita, también parecía que el juego se prolongaría ante la gran igualdad, pero Fritz cometió el error definitivo cuando sacaba para el 4-4 y Zverev resolvió en el primer punto de set del que dispuso (7-4 en el 'tie break').

La segunda manga comenzó de forma similar a como había transcurrido la primera, con ambos tenistas concediendo muy pocos puntos en sus respectivos turnos de saque. El primer punto de 'break', favorable a Fritz, llegó con 4-4 en el marcador.

El estadounidense, aunque disponía de más oportunidades, ya que marchaba 40-0, no desaprovechó la primera y puso el 4-5 en el electrónico. Sacando para ganar, de nuevo, solo necesitó un punto de set para forzar el tercero y definitivo (6-4).

La dinámica del partido no cambió en la última manga. Cada tenista defendió sus turnos de saque sin conceder puntos de rotura a su rival. Eso cambió cuando Zverev servía con 5-5. Fritz le endosó un 40-0 al alemán, y necesitó las tres bolas de 'break', porque fue a la tercera cuando puso el 5-6 en el marcador. En su turno de saque, cerró el encuentro a la segunda sin necesidad de volver a la muerte súbita.

En la final, el estadounidense se verá las caras con su compatriota Frances Tiafoe, 26 del mundo. Este superó en la otra semifinal al alemán Daniel Altmaier, 81 en el 'ranking' ATP y que participaba en el torneo por una 'wild card', en dos sets sin demasiadas complicaciones (6-1, 6-3).