Bergs y Humbert, en la final de Eastbourne antes del cara a cara de Wimbledon

Bergs ganó al repescado británico Toby Samuel. Necesitó el belga de una remontada para vencer en tres sets por 4-6, 7-6(5) y 6-2. Jugará su segunda final en hierba después de la de Bolduque en el pasado año que perdió contra el canadiense Daniel Diallo y la tercera en su carrera.

El belga no tiene título alguno en su historial porque perdió también la final de Auckland, en el 2025, contra el francés Gael Monfils.

Llevaba cinco derrotas seguidas en primera ronda Zizou Bergs que esta semana ha recuperado las buenas sensaciones en el curso. Se enfrentará a Ugo Humbert, de 28 años, que eliminó al británico Jack Draper tras vencer por 7-5 y 6-3.

Será la duodécima final para el galo que apunta a su octavo título. Finalista en el 2026 en Adelaida, cuenta con siete trofeos, uno en césped, en Halle en el 2021. El más reciente fue en Marsella en el 2025, en pista dura, igual que el resto de éxitos.