Bautista tras su último Wimbledon: "Es un torneo muy especial para mí"

"Es un torneo muy especial para mí. Tengo muchos recuerdos de jugar varias veces la segunda semana, disputar unas semifinales (en 2019) y partidos de mucho nivel. Es un torneo muy bonito y que siempre recordaré", expresó tras la derrota.

El castellonense, que se retira al final de temporada, no dio detalles de qué torneos jugará hasta final del año y reconoció que es difícil decir adiós tras una vida dedicada al tenis.

"No lo sé. Igual puede ser mi último partido. Llevo intentándolo varios meses, he jugado partidos de nivel, pero he perdido bastante ranking y no creo que tenga que ir a jugar 'Challengers' o previas. Puede ser uno de los últimos torneos de mi carrera", afirmó.

"Despedirse es complicado. Un deportista que lleva tantos años jugando al tenis y dedicándole toda su vida no sabe cómo está emocionalmente y las despedidas no son fáciles. He puesto la mejor intención, pero no ha salido como hubiera querido", añadió.

"Soy bastante frío y realista. Creo que tengo que estar orgulloso. He conseguido muchas cosas en el tenis. Es otra etapa, algo que tarde o temprano tenía que llegar, y me voy muy contento porque lo he dado todo desde el primer día hasta el último", completó.

El castellonense, de 38 años, lamentó no haber aprovechado las oportunidades de las que dispuso en el inicio del encuentro y reconoció que el momento decisivo llegó tras escaparse el primer set.

"Ha sido un partido competido. He tenido mis opciones en el primer set y la dinámica de este año, con poquitas victorias, no ha ayudado en los momentos importantes porque en los puntos decisivos del primer y segundo set no he estado al nivel al que he estado acostumbrado durante mi carrera. Se me han escapado y ha sido un mazazo perder el primer set", declaró.