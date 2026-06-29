Davidovich mantiene la racha y se clasifica a segunda ronda de Wimbledon

El andaluz, que aterrizó en Londres en la madrugada del sábado, no acusó el cansancio y obtuvo ventaja en el marcador con una rotura de servicio en el séptimo que le permitió llevarse el primer set por 6-4.

El segundo set siguió el mismo guion, con un Davidovich muy fiable con el saque y con un nuevo 'break' para que el español se adjudicase la manga por la mínima y se quedará a las puertas de la victoria.

El tenista malagueño se puso por delante con dos roturas consecutivas, pero el argentino las recuperó y se resistió a perder.

Tras desaprovechar un 6-5 y saque, Davidovich mostró su mejor nivel en el 'tie-break' y consiguió cerrar el partido para pasar a segunda ronda, en la que se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, que derrotó al argentino Thiagoo Agustin Tirante por 7-5, 6-3 y 6-4.