Pablo Carreño, tras su primera victoria en Wimbledon: "Ha sido muy especial"

"Ha sido muy especial. Irme sin ninguna victoria en Wimbledon era extraño y por suerte ya la tengo. Lamentablemente se ha retirado. Es cierto que llevaba el partido bien encaminado, aunque no estaba ganado. Me he encontrado muy bien y estoy muy contento", comentó el tenista asturiano tras su primera victoria en su octava participación.

"Los primeros años que vine acaba de entrar en el top 100 y no preparaba mucho Wimbledon. Me han tocado rivales muy duros como David Ferrer, Gael Monfils, Mils Raonic y luego ha habido años que no he podido jugar. En 2023 y 2024 por lesión y en 2025 por el nacimiento de mi hijo", continuó.

"Poder vivirlo con mi familia, mi hermana, mi mujer y mi hijo ha sido emocionante. Mi hijo me debía una de año pasado. Ya estamos en paz y ya ha pagado su deuda", declaró el gijonés entre risas

Carreño, que consigue su primera victoria en su octava participación, se verá las caras con su compatriota Rafa Jódar, que se impuso al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5, al que ya se enfrentó en Roland Garros con victoria para el de Leganés.

"Ha ganado en tres sets. Será diferente al partido de Roland Garros en cuanto juego y táctica. Hay que ver bien como hacerle daño. No hay muchos partidos en hierba para estudiar su juego. Veré su partido de hoy y sacaré conclusiones", afirmó.