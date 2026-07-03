Casanova-Meligeni y Heredia-Pucinelli, en semifinales del Challenger ATP de Quito

Guayaquil (Ecuador), 3 jul (EFE).- El argentino Hernán Casanova, el colombiano Samuel Heredia y los brasileños Felipe Meligeni Alves y Matheus Pucinelli de Almeida se clasificaron este viernes a las semifinales del Challenger ATP de Quito Copa Banco Guayaquil y seguirán en puja por los 50 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).