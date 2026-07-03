Osaka espera a Sabalenka en octavos

Osaka, que tuvo una puesta en escena llamativa, con una indumentaria similar a un vestido de boda tal y como hizo en la presentación de sus partidos anteriores, tardó solo 65 minutos en implantar un nuevo registro personal en el All England Club.

La tenista japonesa ha alcanzado la cuarta ronda al menos una vez en cada Grand Slam y nueve veces en total: tres veces en el Abierto de Australia (incluyendo dos títulos), una vez en Roland Garros, una vez en Wimbledon y cuatro veces en el Abierto de Estados Unidos (incluyendo dos títulos). Es la trigésimo primera jugadora en activo en lograr esta hazaña.

La exnúmero uno del mundo dominó con su potencia para ponerse 6-1 y 3-1 por delante y allanar el camino a la victoria. Solo cedió cinco puntos con su servicio en el primer set. Y después, evitó que su rival reaccionara hasta cerrar el triunfo en poco más de una hora y esperar a la número uno, Sabalenka, en octavos.