Policiales
03 de julio de 2026 a la - 09:08

La Policía Nacional inició en Misiones el operativo Tarántula: sepa en qué consiste

Dos policías con uniforme oscuro y chalecos reflectantes conversan con un conductor en un vehículo negro en una carretera nublada.
Agentes de la Policía Nacional realizan controles en los accesos a Misiones durante la operación Tarántula. El objetivo es combatir el tráfico ilegal de especies de la fauna y la flora.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Desde la Dirección de Policía de Misiones anunciaron el inicio del operativo denominado “Tarántula”. En esta nota te contamos en qué consiste y en qué zonas se está realizando.

Por Jesús Riveros

La Dirección de Policía del Departamento de Misiones informó que inició el operativo denominado “Tarántula”, con controles preventivos e inspecciones vehiculares en distintos puntos estratégicos de ingreso y salida del departamento.

En ese contexto, el suboficial Dean Villalba, vocero de la Dirección de Policía del Departamento, señaló que tiene como objetivo prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestres.

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“El operativo Tarántula, en el departamento de Misiones, se extenderá hasta septiembre. La Dirección de Policía de Misiones se suma al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”, indicó.

Según informaron, durante el operativo habrá controles preventivos e inspecciones vehiculares en distintos horarios y puntos estratégicos, principalmente en los accesos al departamento.

Seis policías uniformados en control junto a arco de bienvenida a Ayolas con vegetación al fondo.
Policía Nacional realiza controles en diferentes puntos de acceso al departamento de Misiones.

En caso de detectarse el traslado ilegal de animales silvestres, como carpinchos, jakares u otras especies protegidas, estos serán decomisados y el procedimiento será comunicado a las autoridades competentes. Además, cada control contará con equipos técnicos especializados.

Los controles se realizan en los principales accesos al departamento de Misiones, entre ellos Villa Florida, en el límite con Caapucú, departamento de Paraguarí; San Juan Bautista, en el cruce Yvyraty sobre la ruta PY04, en el límite con el departamento de Ñeembucú.

Asimismo, los procedimientos se llevan a cabo en el pórtico de ingreso a la ciudad de Ayolas y en la zona de San Ramón, compañía de Santiago, en el límite con el departamento de Itapúa.