La Policía Nacional inició en Misiones el operativo Tarántula: sepa en qué consiste

La Dirección de Policía del Departamento de Misiones informó que inició el operativo denominado “Tarántula”, con controles preventivos e inspecciones vehiculares en distintos puntos estratégicos de ingreso y salida del departamento.

En ese contexto, el suboficial Dean Villalba, vocero de la Dirección de Policía del Departamento, señaló que tiene como objetivo prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestres.

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“El operativo Tarántula, en el departamento de Misiones, se extenderá hasta septiembre. La Dirección de Policía de Misiones se suma al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”, indicó.

Según informaron, durante el operativo habrá controles preventivos e inspecciones vehiculares en distintos horarios y puntos estratégicos, principalmente en los accesos al departamento.

En caso de detectarse el traslado ilegal de animales silvestres, como carpinchos, jakares u otras especies protegidas, estos serán decomisados y el procedimiento será comunicado a las autoridades competentes. Además, cada control contará con equipos técnicos especializados.

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Los controles se realizan en los principales accesos al departamento de Misiones, entre ellos Villa Florida, en el límite con Caapucú, departamento de Paraguarí; San Juan Bautista, en el cruce Yvyraty sobre la ruta PY04, en el límite con el departamento de Ñeembucú.

Asimismo, los procedimientos se llevan a cabo en el pórtico de ingreso a la ciudad de Ayolas y en la zona de San Ramón, compañía de Santiago, en el límite con el departamento de Itapúa.