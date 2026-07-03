“Me iban a matar si no colaboraba”: brasileño relata el calvario que vivió en Ciudad del Este

De acuerdo con el relato brindado al Grupo Globo, la víctima, de 22 años, quien había llegado de Bahía, cruzó el Puente de la Amistad para encontrarse con una persona con quien había contactado a través de la plataforma. Sin embargo, al llegar fue recogido por un motociclista que cambió el itinerario previsto y lo trasladó hasta la zona baja del barrio San Rafael.

En ese lugar, según su testimonio, era esperado por varios hombres armados, quienes lo redujeron, lo golpearon y lo amenazaron en todo momento.

Los delincuentes le obligaron a desbloquear su celular y procedieron a vaciar sus cuentas bancarias, además de gestionar créditos.

“Empezaron a golpearme y a decir: ‘Perdiste, perdiste’. Me quitaron el teléfono y me ordenaron desbloquearlo. Como me equivoqué al introducir la contraseña por los nervios, comenzaron a golpearme y dijeron que me matarían si no colaboraba”, contó el joven.

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El afectado calcula que el perjuicio económico ronda los 100.000 reales. Explicó que una entidad financiera consiguió revertir parte de las operaciones, aunque otras transacciones continúan siendo analizadas.

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“Cuando vi que estaba libre, pensé: ‘Mi vida se acabó’. Arruinaron mi nombre. Es que no tengo cómo pagar esas deudas”, lamentó.

Hechos recurrentes

Datos manejados por la Policía Nacional indican que la gran mayoría de las víctimas son brasileñas. Solo durante este año fueron reportados varios hechos con características similares en la jurisdicción de la Subcomisaría 1ª del barrio San Rafael.

La víctima denunció el hecho ante la Policía Nacional de Paraguay como en la Policía Civil de Foz de Yguazú.

Recomendaciones de Grindr

Tras la difusión del caso, Grindr reiteró que colabora con las autoridades cuando sus servicios son utilizados para la comisión de delitos y recordó a los usuarios la importancia de verificar la identidad de las personas mediante videollamadas, concretar los primeros encuentros en lugares públicos, compartir la ubicación con personas de confianza y reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso a la plataforma o a la Policía.