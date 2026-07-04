Bublik se lleva un duelo épico ante Tiafoe y se mete en octavos de Wimbledon

Bublik venció por 4-6, 7-6 (5), 7-6 (11), 6-4 y 6-3 después de cuatro horas y diez minutos y se citó con el estadounidense Taylor Fitz que eliminó al italiano Lorenzo Sonego por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3) y completó los duelos de octavos del torneo.

El primer partido entre dos jugadores del top 20 fue para Bublik que resistió en los momentos clave, como en el tercer parcial cuando salvó nueve puntos de set y al final amarró la manga para tomar ventaja. Tiafoe nunca dio por perdido el partido pero la pérdida de saque en el cuarto juego del quinto resultó definitiva.

Bublik, que el año pasado cayó en primera ronda eliminado por el español Jaume Munar, derrotó a un top 20 en Wimbledon por priemra vez. Las otras veces que se encontró con un rival con tan alta clasificación en Londres fue eliminado. Dejó fuera a Grigor Dimitrov en el 2021, pero era el vigésimo primero.

El kazajo, décimo favorito, logró la cuarta ronda por segunda vez en su octava presencia en Wimbledon. Se erigió ya en el primer tenista de kazajistán en llegar más de una vez a octavos en Londres y es la quinta vez que llega a este tramo en un Grand Slam. Ahora espera a Fritz.