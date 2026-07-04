Fritz remonta a Sonego y llega a octavos de Wimbledon por cuarta vez

El noveno jugador del mundo venció por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (5) después de dos horas y media de partido. Fue el cuarto triunfo en cinco cara a cara del norteamericano sobre el europeo. Songo solo consiguió vencer a Fritz en el primer partido entre ambos, en tierra, en Cagliari. Después siempre ganó Fritz que aceleró en el desempate del cuarto set para sellar la victoria.

De hecho, el estadounidense, que antes de la gira de hierba estuvo varios meses fuera del circuito a causa de una tendinitis en la rodilla izquierda y no había ganado un partido desde marzo, ganó los cuatro últimos puntos del 'tie break' y acabó con el 5-3 de su rival.

Cerró la victoria Taylor Fritz que se situó en sus terceros octavos seguidos en el All England Club que pretende, al menos, igualar las semifinales que consiguió en este escenario en el 2025. Desde la temporada pasada, su balance en hierba es de 23 victorias y cuatro derrotas.

El estadounidense se enfrentará en octavos contra el ganador del partido entre su compatriota Francis Tiafoe y el kazajo Alexander Bublik.