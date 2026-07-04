Swiatek: "No espero buenos resultados ahora, no los tengo"

"No me importan tanto los resultados ahora. No estoy en eso. Tengo que confiar en el camino y la evolución que tengo. Me he centrado tanto en los resultados que no puedo seguir así. Por lo tanto, tengo que dejarlo de lado. No tengo buenos resultados, no los espero porque no están sucediendo", analizó la ganadora de seis títulos del Grand Slam.

"No estoy aún a un nivel como para esperar buenos resultados y tengo que trabajar para mejorar", dijo.

Sobre el partido asumió que Eala fue "más valiente en los momentos importantes. En el tie break del primer set tuvimos las dos ocasiones de cerrarlo y no pude, no se me dio. Hay que mirar hacia adelante", añadió.

La jugadora de Varsovia reconoció que perder el primer set la hundió. "Fue una buena pelea, un set largo que podía haber ido de un lado a otro. Quise reaccionar en el segundo pero tuve muchos errores al principio y para mi fue cada vez más difícil", dijo.

Sviatek ha tenido eliminaciones inesperadas en Roland Garros y en Wimbledon, torneos que dominó tiempo atrás. "No fue lo mismo que en París. Esta vez quería estar más tranquila pero jugué mal al resto. Esta vez fue más cuestión de tenis no mental"

"No jugué lo suficientemente bien y ella aprovechó sus oportunidades. Hay que ser valiente en Wimbledon y ella lo fue. No encontré el equilibrio", insistió Swiatek.