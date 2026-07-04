Zverev: "Estoy jugando mejor que otros años en Wimbledon"

El campeón de Roland Garros se mostró satisfecho con el triunfo, especialmente "por haberlo conseguido en tres sets que es muy importante para lo que viene. Creo que Giron hizo también un gran partido. Mi sensación es que estoy jugando mucho mejor que otras veces", analizó.

El jugador hamburgués, no obstante, no se plantea aspirar al título a pesar de que transita por el lado amable del cuadro y que no vería al vigente campeón, el italiano Jannik Sinner o al serbio Novak Djokovic hasta la final. "Lo único que pienso es que estoy mucho mejor. Ganar Roland Garros ayuda a la confianza y cualquiera lo firmaría", dijo.

"Haber igualado mi mejor papel aquí está muy bien pero el torneo acaba de empezar y quiero seguir así", añadió el tercer jugador del mundo.

El alemán reconoce haber madurado y que la experiencia le ayuda a afrontar los Grand Slam. "Siempre hay desgaste emocional pero llevo mucho tiempo y se como manejar las situaciones. Como alguien dijo en el tenis hay que tener memoria pero por poco tiempo. Si ganas o si pierdes. Porque la semana siguiente hay otra oportunidad. Hay que vivir el presente", aconsejó.

"No pienso en nada demasiado tiempo. Soy más tranquilo que cuando era más joven", añade Zverev que se ha convertido en un referente para los diabéticos como él, para normalizar las situaciones en las que se encuentran tal y como ha hecho el alemán.