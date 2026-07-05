Gauff elude la sorpresa y la hora límite y se sitúa por primera vez en cuartos

A falta de dos minutos para que la jornada cerrara en el All England Club, donde no se juegan partidos más allá de las 23.00 horas locales (00.00 CET) la estadunidense completó una remontada que la cita con Jessica Pegula en cuartos .

Gauff, séptima del mundo, con dos títulos del Grand Slam, nunca había llegado a estar entre las ocho mejores del torneo. Ahora, sin tres de las principales favoritas, la número uno del mundo Aryna Sabalenka, la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek, las opciones suben para la estadounidense que cerró la victoria en dos horas y cuarto.

Bencic, que el pasado año llegó a semifinales, no pudo mantener su ventaja y volvió a perder contra Gauff, con la que había perdido los tres últimos choques antes de Wimbledon, incluido el de Miami, en este 2026.

Gauff jugará con Jessica Pegula que superó a su compatriota Iva Jovic por 4-6, 6-3 y 6-1.