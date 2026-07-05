Hurkacz se retira y Struff es el más veterano en llegar a unos cuartos en Wimbledon

El jugador de Varsovia abandonó con el partido en 3-6, 6-7(5), 7-6(2), 7-5 y 4-2. Struff ya tenía encarrilada la remontada. En cuartos jugará con el ganador del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el japonés Shintaro Mochizuki, verdugo del español Rafa Jódar.

El polaco dio síntomas de decaimiento físico desde que comenzó el quinto set con dolores aparentes en la zona del abdomen y la cadera, de la que fue atendido.

Struff logró acceder por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam en su duodécima participación en Wimbledon. Es el segundo en la Era Abierta de jugadores con más intentos de lograr acceder entre los ocho mejores en un Grand Slam después del fráncés Fabrice Santoro.

Con 36 años y 78 días, Struff es el jugador de mayor edad en alcanzar sus primeros cuartos de final de un Grand Slam individual masculino en la Era Abierta, superando a Santoro, quien alcanzó sus primeros cuartos de final de un Grand Slam en el Abierto de Australia de 2006 a los 33 años y 51 días.

Igualmente, el germano se erigió en el jugador de mayor edad en alcanzar por primera vez los cuartos de final individuales masculinos de Wimbledon en la Era Abierta, superando a Gilles Muller, quien llegó a sus primeros cuartos de final de Wimbledon en 2017 con 34 años y 68 días.