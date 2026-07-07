Zverev cierra el triunfo ante Lehecka y llega a cuartos de Wimbledon por primera vez

El jugador germano, flamante campeón de Roland Garros, se medirá en el siguiente tramo al estadounidense Taylor Fritz que salió ganador el lunes de su partido contra el kazajo Alexander Bublik.

Redondeó el trabajo Zverev aunque le costó reanudar el choque suspendido el lunes. A las 23.00 horas Wimbledon apaga las luces y todos los partidos, sean cuales sean, se detienen y se dejan para el día siguiente. Así ocurrió con el partido de cierre de los octavos, a pesar de que la ventaja era clara para el jugador hamburgués.

En el momento de la suspensión, Zverev ganaba por 6-4, 7-5 y 3-3.

El partido se retomó en la segunda sesión de este martes y fue el checo el que entró mejor. De hecho, con saque en mano, ganó tres juegos seguidos y se apuntó la manga. El alemán no había siquiera asimilado la vuelta al partido. Todo cambió después en el cuarto parcial que supuso la victoria del germano. Ambos mantuvieron el saque, no lo cedieron, y la situación se resolvió en el desempate donde el tercer jugador del mundo impuso su solvencia con el servicio y cerró el triunfo pendiente después de un total de tres horas y media de partido.

Ninguno había estado antes en los cuartos de final del All England Club. Zverev, que no ha brillado tanto como en Roland Garros, solo cedió un set de camino a la cita con Lehecka y superó a Alexandr Blockx, Valentin Royer y Marcos Giron.

A la cuarta fue la vencida para Zverev que volvió a octavos ante un rival con el que había jugado ya dos veces antes, con una victoria para cada uno. Por primera vez como ganador de Grand Slam, el que ganó en París semanas atrás. Son sus decimoctavos cuartos de final en un total de Grand Slam, justo en el torneo grande en el que menos ha brillado.

El germano, que puede arrebatar el número dos del mundo a Carlos Alcaraz si llega a la final en Londres, ha alcanzado ya los cuartos de final como mínimo alguna vez en los cuatro Grand Slam. Son los terceros que consigue en este 2026 para Zverev que ha ganado catorce de sus quince últimos partidos.