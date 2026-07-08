Fritz recae de su lesión de rodilla

El norteamericano, que a principios de año sufrió una tendinitis en la rodilla que le mantuvo varias semanas fuera de la competición, explicó que notó molestias en los primeros juegos aunque no justificó, por ello, la derrota.

"Podría haber jugado mejor a pesar de la rodilla y quiero subrayar que no sé que diferencia hubiera supuesto no tener la lesión. Iba a ser difícil ganarle por su saque", explicó el norteamericano.

"Jugó muy bien aunque me hubiera gustado estar al cien por cien para hacerle frente. Pero no sé por qué me pasó esto y me sentí así", lamentó Fritz que negó que sintiera dolor en la rodilla antes del partido.

"No. Si lo hubiera sabido o hubiera pasado me hubiera preparado para ello. Fue durante el primer set, en los primeros juegos. No me lo esperaba. Solo tuve algún síntoma al final del partido con Bublik cuando iba ganando", desveló el séptimo del mundo.

"Esperaba sentirme bien y así me sentí. Me sentí muy bien en el calentamiento. No sé qué pasó luego. Pero la tendinitis es así", apuntó Fritz, resignado a la derrota. "no pienso si el marcador hubiera sido diferente ni quitarle mérito pero quería la oportunidad de competir. Pero con lo de la rodilla mi concentración estaba dispersa".

"El descanso no es la solución para la tendinitis aunque descansar de jugar ayuda. Hay que fortalecer mucho la zona. Hay un grado de dolor soportable y eso es lo que he hecho. Intento fortalecer el tendón", añadió.

El estadounidense, que ganó semanas atrás a Zverev en Halle, también en hierba, lamentó la vuelta de la lesión que no esperaba. "He jugado nueve partidos en once días entre Stuttgart y Halle algunos a tres sets y no pasó nada. Me haré más pruebas. Pero puede que jugar tanto como estas semanas haya sido perjudicial", añadió Fritz que reconoció que Zverev juega ahora muy motivado. "Con mucha confianza ahora mismo. Está golpeando su derecha mejor que nunca, con mucha confianza. y así arriesgas más y el golpeo es mejor. Se le nota", dijo.