El arzobispo Adalberto Martínez presentó su renuncia hoy por este motivo

El primer cardenal nacido en Paraguay, monseñor Adalberto Martínez, cumple hoy 75 años de vida, y el Derecho Canónico en su artículo 401 establece que todos los obispos que lleguen a esa edad deben presentar su renuncia al Santo Padre.

Con su dimisión pone a disposición de la Santa Sede el cargo de arzobispo metropolitano y el de administrador apostólico del obispado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Hace poco, los obispos Juan Bautista Gavilán de la Diócesis de Coronel Oviedo y Joaquín Robledo de la Diócesis de San Lorenzo presentaron su renuncia; y con la de Adalberto Martínez, ahora se deberá esperar cuatro nuevos obispos, porque el arzobispo también ocupaba el cargo de administrador de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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Los candidatos a arzobispo: quiénes son

La Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica, ya estará trabajando en la selección de los candidatos a ocupar las vacancias. Debe proponer tres nombres para cada cargo y uno de ellos, elegido por el Papa, será el obispo designado.

En el caso del arzobispo metropolitano, debe ser un obispo de la entera confianza de la Santa Sede, por ser la máxima autoridad en el país.

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Entre los candidatos estarían monseñor Ricardo Valenzuela, de 71 años, que de ser nombrado sería un premio a su intachable carrera episcopal y de fidelidad al Papa. Estaría cuatro a cinco años en la cátedra porque llegará a edad tope de 75 años y deberá renunciar.

Otros candidatos serían Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica, y Mons. Gabriel Escobar, obispo del Chaco.

En febrero de 2018, el papa Francisco había emitido un “motu proprio”, documento papal, que establece oficialmente la obligación de los obispos y otros cargos de la Curia a presentar su renuncia al pontífice al cumplir los 75 años y la potestad del pontífice de prorrogar su cargo.

En cuanto a su título de cardenal seguirá como consejero del Papa y elector ante una vacancia hasta que cumpla 80 años.

Adalberto Martínez, el primer cardenal nacido en Paraguay

Martínez es el primer cardenal nacido en Paraguay; Cristóbal López también es cardenal. Nació en España y estando por nuestro país, se nacionalizó paraguayo.

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Adalberto Martínez tiene una larga trayectoria en la Iglesia paraguaya. En la Conferencia Episcopal Paraguaya ocupó varios cargos desde obispo asesor en Comunicaciones, de Pastoral de la Juventud e incluso llegó a ser presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Con la presentación de la renuncia, Adalberto Martínez seguirá en el cargo hasta que el Santo Padre la acepte y designe al nuevo arzobispo metropolitano que es el cargo más importante en una jurisdicción eclesiástica.

Para el Vaticano es la máxima autoridad entre los obispos. En términos sencillos es “el primero entre iguales”. Es el nexo de los obispos con el Vaticano, y cuando hay un entredicho entre los prelados, es la última instancia que debe actuar antes de pasar el caso a la Santa Sede.

Arzobispado emitió comunicado sobre renuncia de Adalberto Martínez

Esta mañana, a través de un comunicado, el Arzobispado de Asunción anunció la renuncia del cardenal Adalberto Martínez. “Al cumplir en la fecha la edad de 75 años, el Cardenal Adalberto Martínez Flores, presentó su renuncia a la Santa Sede como Arzobispo de Asunción en obediencia a lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon 401 § 1″, dice el documento.

“Todos los obispos diocesanos, titulares, coadjutores, auxiliares y miembros de la Curia Romana deben presentar su renuncia al Papa al cumplir 75 años. La dimisión no se hace efectiva hasta que el Santo Padre la acepta, por tanto, el Arzobispo Adalberto Martínez continúa con normalidad sus tareas pastorales”, añade el escrito.

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“Como Iglesia Arquidiocesana, invitamos a todos los fieles a unirse en oración por nuestro Cardenal Adalberto Martínez, para que el Señor lo siga fortaleciendo y acompañando en su servicio pastoral”, concluye el comunicado.

Biografía de Adalberto Martínez

Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, nació en Asunción el 8 de julio de 1951. Fue ordenado presbítero el 24 de agosto de 1985 para la Diócesis de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Tiene 41 años de sacerdocio.

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Fue consagrado obispo auxiliar para la Arquidiócesis de la Santísima Asunción el 8 de noviembre de 1997; trasladado a las Diócesis de San Lorenzo el 18 de mayo de 2000. Luego fue enviado a la Diócesis de San Pedro Apóstol el 19 de febrero de 2007 y al Obispado de las FF.AA. y la Policía Nacional el 14 de marzo de 2012. El 23 de junio de 2018 fue promovido como obispo de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo.

El 17 de febrero de 2022, Su Santidad, el Papa Francisco, lo nombra Arzobispo Metropolitano de Asunción, tomando posesión el 6 de marzo de 2022. El 29 de mayo de 2022, en la Solemnidad de la Ascensión del Señor, el Santo Padre anuncia su elección como Cardenal de la Iglesia Católica.

En tanto que el 27 de agosto de 2022, es creado cardenal por Su Santidad, el papa Francisco, en el Consistorio Ordinario Público realizado en la Plaza de San Pedro.