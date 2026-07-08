Celeste Amarilla: “Francia es demasiado grande para reducirle a Mbappé”

La senadora Celeste Amarilla abordó la controversia generada tras sus polémicas declaraciones hacia Kylian Mbappé durante el Mundial 2026. Lejos de retractarse, la legisladora mantuvo su postura, asegurando que su intención no fue atacar a Francia como nación, sino defender a los jugadores de la Albirroja ante lo que percibió como una injusticia en la cancha.

Al ser consultada sobre el apoyo recibido, Amarilla se mostró sorprendida y agradecida: “No me esperé y no sé ni si merezco tal apoyo, impresionante. Creo que me perdonaron todo esos que no me querían, incluidos los colorados”.

Según la senadora, el sentimiento popular no tiene distinción política cuando se trata de la selección nacional, la cual, a su juicio, no tiene color.

Amarilla enfatizó que el pueblo paraguayo estaba esperando que alguien defendiera a sus jugadores, descartando que su accionar haya tenido fines de búsqueda de notoriedad.

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“No lo hice buscando el minuto de fama. Acá tengo ya fama, todo tipo de fama tengo. Lo hice incluso sin pensar y por eso los problemas que estoy teniendo ahora”, aclaró.

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La senadora calificó de “absolutamente innecesaria” la reacción del Gobierno paraguayo al emitir un comunicado oficial ante el incidente. “Fue una muestra de decirle a Francia: ‘Sí, señor. Sí, señor’, cuando que Francia ni fue afectada”.

A renglón seguido, agregó: “Yo insisto y pueden leer. Fue todo lo inapropiado que quieran, pero fue con Mbappé. ¿En qué momento yo le menciono a Francia?”.

Sobre la aprobación de una resolución en el Congreso que la responsabiliza personalmente y deslinda al cuerpo legislativo de lo ocurrido, la parlamentaria indicó que ni siquiera era necesario, dado que las responsabilidades son individuales.

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“Pero incluso puedo pedir que hagan eso si se van a sentir más tranquilos, porque le veo a gente con mucho miedo. Gente que dice que tenemos que implorar el perdón de Francia, que tienen vergüenza de mí. Bueno, yo voy a sacarle ese peso enorme de encima”, señaló.

Sobre el temor manifestado por algunos sectores políticos ante posibles repercusiones diplomáticas, Amarilla fue contundente: “La responsabilidad es individual y la respuesta es individual. No me puede demandar Francia por lo que yo le dije a un francés”.

Finalmente, lanzó una reflexión sobre la figura del capitán francés: “Yo creo que Mbappé ni leyó mi post. Creo que alguien le utilizó. Además, Francia no es la Francia de Mbappé. Francia es la Francia de Voltaire. Francia es la Francia de Rousseau. Francia es demasiado grande para reducirle a Mbappé”.