Arévalo y Pavic, clasificados para la final de dobles

Una hora y 38 minutos necesitó el dueto formado por el salvadoreño y el croata, otrora números uno del mundo y ahora décima pareja del circuito, en superar la semifinal y mejorar el papel del pasado curso, cuando se quedaron en puertas de logar su objetivo en el All England Club

Arévalo y Pavic, que han ganado todos los partidos que han disputado sobre hierba en lo que va de año, incluido el torneo de Queens que lograron semanas atrás, se sitúan por primera vez en la final de Wimbledon para intentar conquistar el segundo Grand Slam que consiguen juntos después del de Roland Garros el pasado año.

La pareja del salvadoreño y el croata jugarán la final prevista para el sábado con los ganadores del partido entre los primeros cabezas de serie, el dueto formado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten y el integrado por el australiano Thanasi Kokinakis y el estadounidense Alexander Kovacevic.