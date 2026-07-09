Sinner y Zverev encabezarán el Abierto de Canadá en Montreal

El torneo tendrá este año, según la organización, el cuadro más fuerte de su historia, con la presencia del número uno del mundo, Sinner, y Zverev, número tres de la clasificación de la ATP y campeón este año en Roland Garros.

Sinner, campeón del Abierto de Canadá en 2023, llegará a Montreal invicto esta temporada en torneos ATP Masters 1.000 y disputará por quinta vez el torneo canadiense, una de las citas más importantes del calendario norteamericano sobre pista dura.

Zverev, ganador del torneo en 2017, también figura entre los principales atractivos de la lista de entrada tras conquistar recientemente en Roland Garros su primer título de Grand Slam.

La representación local estará encabezada por el quebequés Félix Auger-Aliassime, número cuatro del mundo. El tenista de Montreal se convirtió en 2026 en el jugador canadiense con más victorias individuales de la historia y buscará mejorar su mejor resultado en el Abierto de Canadá, los cuartos de final de 2022.

Auger-Aliassime llegará además al torneo tras alcanzar consecutivamente los cuartos de final en Roland Garros y Wimbledon, lo que refuerza su condición de uno de los grandes reclamos para el público local.

Con la ampliación del formato, Montreal acogerá por primera vez el cuadro masculino en una edición de 12 días, un cambio con el que Tennis Canada busca elevar el peso deportivo y comercial del torneo dentro del circuito.