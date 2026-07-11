Heliovaara y Patten campeones de dobles y dejan sin título a Arévalo y Pavic

En dos desempates, en un partido sin quiebres de saque 7-6 (4) y 7-6 (3), la primera pareja del mundo dejó sin títulos al salvadoreño, que el jueves ganó el mixto junto a la letona Jelena Ostapenko, y a Pavic. Es el segundo titulo de dobles de Heliovaara y Patten en Wimbledon y el tercerp del Grand Slam como pareja

Heliovaara y Patten recuperaron el trono del All England Club, donde ganaron en el 2024 en una hora y 42 minutos a pesar de los intentos de remontada de sus rivales, que alcanzaron la final en Londres por primera vez después de estancarse el pasado año en semifinales.

Fue, además, la revancha de Heliovaara y Patten, que lograron su tercer Grand Slam como pareja, uno por año, ante Arevalo y Pavic, con los que habían perdido hace unas semanas la final del torneo de Queen's, en Londres.

Patten, por su parte, alargó la buena línea del tenis británico en el cuadro de dobles, que, por cuarto años seguido tiene, al menos, un representante local como campeón.

Para Heliovaara y Patten es el quinto título de la temporada tras Adelaida, Doha, Dubái y Madrid, y el tercero en un Grand Slam y consolidan su condición de números uno.

Arévalo, el jueves campeón del dobles mixto, regresa al top 8 del ránking mundial y a un paso de ser el primer latino en ganar el dobles masculino y el mixto en una misma edición de Wimbledon.