Muchova: "Estoy decepcionada pero hubiera firmado llegar a la final antes del torneo"

"Estoy muy decepcionada. Es una derrota dura aunque también hubiera firmado llegar a la final antes de empezar el torneo", indicó Muchova. "Cuando pasen unos días apreciaré el resultado conseguido", añadió.

"Solo quería pelear cada punto porque es un torneo Wimbledon que significa mucho para mi. Hice todo para romper su saque, mantener el mio y seguir peleando porque no quería una derrota clara. Siempre pensé que podía dar la vuelta al marcador y cuando gané el segundo set creí en mis opciones", analizó Muchova.

"Me llevará unos días rehacerme de esta derrota. Estoy triste y decepcionada", insistió. "Haber jugado la final es muy importante. Mi tenis está mejorando y creo que soy mejor", añadió la jugadora checa.

"Ganar un Grand Slam es todavía uno de mis sueños. Ahora ha sido un palo pero también una motivación para trabajar más", dijo la subcampeona de Wimbledon.

La checa asumió que ante Noskova jugó uno de sus peores partidos del torneo. "En los anteriores jugué mejor. Linda jugó muy bien. Me costó recuperarme y gasté mucha fuerza en igualar el partido. En el tercer set ya no pude mantener el nivel", agregó la jugadora checa que acusó el esfuerzo.

"Me noté cansada físicamente después de semifinales porque el partido contra Coco Gauff fue muy duro. Lo acusé. Y estaba nerviosa porque quería con todas mis fuerzas ganar este torneo. Me sentí como bloqueada desde el principio", dijo Muchova que tuvo palabras elogiosas para su compatriota Linda Noskova.

"Sacó muy bien. Me costó responder a su servicio y fue muy valiente. Pelea cada punto y es una gran competidora", concluyó.