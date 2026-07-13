Alcaraz conserva 1.630 puntos de renta en la carrera de las Nitto ATP Finals

Alcaraz acumula 3.650 puntos, los 2.000 que obtuvo al conquistar el Abierto de Australia, los 500 de su triunfo en Doha, los 400 de las semifinales en el Masters 1.000 de Indian Wells, los 50 por su KO en la segunda ronda del de Miami, los 650 del subcampeonato en el de Montecarlo y también los 50 conseguidos al superar la primera ronda del ATP 500 de Barcelona en el que es su último partido disputado hasta la fecha en el circuito y que ganó por 4-6 y 2-6 ante el finlandés Otto Virtanen el 14 de abril.

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, pasa a mandar igualmente en el presente año con 7.950 sumados desde enero, incluyendo los 2.000 de la final que ganó en Wimbledon para revalidar ese título con su remontada contra el alemán Alexander Zverev (6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4).

Zverev es también segundo en esa carrera contabilizando 6.540 puntos, con los 1.300 que le reportó el subcampeonato en Londres.

A continuación aparece Alcaraz, y, por detrás, el italiano Flavio Cobolli con 3.020, el ruso Daniel Medvedev con 2.520, el serbio Novak Djokovic con 2.310, el canadiense Felix Auger-Aliassime con 2.190 y el australiano Alex de Minaur, quien cierra las plazas para las Nitto ATP Finals con 2.070, que son sólo 40 más de los que tiene Shelton.