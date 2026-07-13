Noskova irrumpe en el top 10 tras conquistar Wimbledon y Sabalenka mantiene el número uno

La victoria de Noskova, de 21 años, frente a su compatriota Karolina Muchova (6-2, 5-7 y 6-3), en la primera final checa de la historia de un Grand Slam femenino, supone un punto de inflexión en su trayectoria y le permite entrar por primera vez entre las diez mejores del circuito.

Muchova también firma una de las grandes progresiones de la semana. La finalista gana tres puestos y se instala en el sexto lugar del ránking, igualmente el más alto de su carrera, culminando una brillante quincena sobre la hierba londinense.

En la parte alta de la clasificación, Sabalenka conserva el liderato con 8.550 puntos gracias al margen acumulado durante la temporada, aunque su derrota en los octavos de final ante la japonesa Naomi Osaka le impidió ampliar diferencias. La kazaja Elena Rybakina, segunda del mundo, desaprovechó la oportunidad de discutir el número uno al caer en la tercera ronda del torneo contra la belga Elise Mertens.

También permanecen entre las posiciones de privilegio de dos estadounidenses, Jessica Pegula y Coco Gauff, tercera y cuarta respectivamente, aunque el torneo londinense castigó especialmente a la polaca Iga Swiatek, que cedió una importante cantidad de puntos al no poder defender su condición de campeona y protagoniza uno de los descensos más significativos de la semana.

La polaca perdió en dieciseisavos contra la ucraniana Marta Kostyuk.

La representación española apenas experimenta avances tras Wimbledon. Cristina Bucsa continúa siendo la mejor raqueta nacional, aunque desciende seis posiciones y aparece en el puesto 41 después de no poder defender los puntos obtenidos el pasado año.

La siguiente española es Jéssica Bouzas, que tampoco logra progresar tras su temprana eliminación en el All England Club y se mantiene fuera del 'top 50'.

Bucsa quedó eliminada en la primera ronda de Londres al caer ante la suiza Susan Bandecchi, mientras que Bouzas perdió en la tercera ronda contra Pegula.

La nota más positiva entre las españolas la protagoniza Paula Badosa, que aunque no pudiera sumar puntos en el torneo londinense tras su eliminación en primera ronda a manos de la estadounidense Emma Navarro, su reciente título en el WTA 125 de Bastad, en Suecia, le hace ascender 26 puestos para seguir escalando en las próximas semanas con el objetivo de regresar al 'top 100' antes del Abierto de Estados Unidos.