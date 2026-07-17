Dani Mérida supera a Burruchaga y jugará en Croacia su segunda final ATP

Es la segunda final en un torneo ATP 250 para Mérida, después de la del torneo de Bucarest, el pasado 5 de abril, en la que cayó derrotado contra el argentino Mariano Navone. En su palmarés cuenta con dos triunfos en el circuito Challenger, ambos sobre pista dura. Además, ya tiene asegurado el mejor 'ranking' de su carrera a partir del lunes.

El español, por ahora número 82 de la clasificación ATP, había superado el jueves en cuartos de final al francés Titouan Droguet por un contundente 6-1, 6-3. Por su parte, Román Burruchaga llegaba tras imponerse a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en tres sets irregulares (6-2, 2-6, 6-3).

El inicio del encuentro fue favorable para el español. Endosó a su rival un 4-1 de salida, poniéndose muy de cara el primer set. Sin embargo, una rotura de servicio cuando sacaba para el 5-2 le desestabilizó y permitió al argentino acercarse en el tanteo y, después, igualar el marcador (4-4).

Después de eso, el español mantuvo la cabeza fría y se llevó el set con un nuevo 'break' en la primera opción que tuvo (6-4). Esa inercia positiva la arrastró a la segunda manga, en la que volvió a empezar con un 4-1 de salida, con los dos últimos puntos de esa racha en blanco de forma consecutiva.

Mérida había aprendido de sus errores en el primer set y no permitió que su gran ventaja en el tanteo se desperdiciara. Cuando Burruchaga sacaba con 5-2 en el marcador, el español se puso 40-0, gozando por tanto de tres bolas de partido. Y, entonces, le costó cerrarlo. Desaprovechó las tres, salvó dos ventajas para el argentino y, finalmente, a la cuarta fue la vencida.

Su rival en la final de este sábado 18 de julio (19.00 horas CEST) saldrá del cruce entre el bosnio Damir Dzumhur, número 108 del mundo, y el eslovaco Alex Molcan (101), que eliminó al español Alejandro Davidovich en cuartos de final.