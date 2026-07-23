Etcheverry salva la jornada argentina en Kitzbühel tras las caídas de Baez y Navone

Redacción deportes, 23 jul (EFE).- La jornada de este jueves dejó un balance de una victoria y dos derrotas para los tenistas argentinos en el ATP 250 de Kitzbühel (Austria), donde Tomás Martín Etcheverry avanzó a las semifinales, mientras que Sebastián Baez y Mariano Navone quedaron eliminados en los cuartos de final.