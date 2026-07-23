Etcheverry salva la jornada argentina en Kitzbühel tras las caídas de Baez y Navone

Etcheverry, cuarto cabeza de serie, se impuso al peruano Ignacio Buse por 6-2 y 7-5 y selló su clasificación a las semifinales, en las que buscará un puesto en la final del torneo austríaco. El cuarto favorito buscará la final ante el ganador del partido entre el kazajo Alexander Bublik y el eslovaco Alex Molcan.
Por su parte, Baez, campeón del torneo en 2023, no pudo con el alemán Yannick Hanfmann, que se impuso por 6-3 y 6-1, poniendo fin al recorrido del argentino en Kitzbühel.
Tampoco logró avanzar Navone, que cayó ante el francés Quentin Halys por 7-5 y 6-3, resultado con el que se despidió del certamen en cuartos de final. EFE.