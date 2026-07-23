Van Assche, verdugo de Carreño, Rublev, Faria y Darderi, en cuartos de final

Carreño quedó eliminado tras perder a primera hora ante el francés Luca Van Assche, en los octavos de final. El asturiano, número 65 del ranking de la ATP y ganador en Estoril en 2017, cayó ante Van Assche por 2-1, con parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un partido que duró dos horas y doce minutos.

En cuartos de final, Van Assche se medirá al ruso Andrey Rublev, decimocuarto jugador del mundo, primer cabeza de serie y uno de los favoritos al triunfo en la competición.

Al igual que Carrreño también fue eliminado Pedro Martínez superado por el italiano Luciano Darderi, segundo favorito, por 6-0 y 6-1.

La jornada en las pistas de tierra batida de Estoril tampoco fue positiva para el tenis latinoamericano, ya que el peruano Gonzalo Bueno no pudo hacer frente al potente servicio del portugués Jaime Faria y terminó perdiendo por 6-2 y 6-4. Faria será el rival de Darderi en cuartos.

En dobles se registraron las derrotas de los mexicanos Miguel Ángel Reyes Varela y Santiago González ante los franceses Titouan Droguet y Kyrian Jacquet (2-0: 6-2 y 6-3), y de la pareja formada por el chileno Alejandro Tabilo y el ecuatoriano Diego Hidalgo frente a los neerlandeses Sander Arends y David Pel (2-1: 2-6, 6-3 y 10-7).

El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- volvió este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se disputará hasta el 26 de julio.