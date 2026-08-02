Bouzas y Osorio avanzan en Toronto y Busca prolonga su racha de derrotas

En una jornada marcada por la lluvia, Bouzas, número 59 del mundo, se impuso por 6-2 y 6-3 a la canadiense Ariana Arseneault, número 407 del ránking.

Bouzas será rival de la ucraniana Elina Svitolina, novena favorita, en la segunda ronda.

También avanzó a la segunda ronda Osorio, número 56 del mundo, que ganó por 7-6(4) y 6-3 a la italiana Lucrezia Stefanini (n.144).

Entre los demás resultados del primer día, la estadounidense Venus Williams, de 45 años, perdió 6-4 y 6-1 contra la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova.

Por su parte, Bucsa cayó 6-3 y 6-4 contra la japonesa Moyuka Uchijima y sufrió su octava derrota consecutiva. Su última victoria se remonta al torneo de Indian Wells del pasado marzo.