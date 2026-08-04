Báez y Tirante avanzan en Montreal mientras que Bouzas cae en un maratón ante Svitolina

Bouzas perdió ante Svitolina, novena cabeza de serie y número nueve del mundo, por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 en 2 horas y 47 minutos en la segunda ronda del torneo femenino, que se disputa en Toronto.

La gallega, número 63 del mundo, se adelanto en el primer set con un 3-1 pero la ucraniana reaccionó y forzó el 'tie-break', que terminó ganando Bouzas.

El segundo set siguió un guión similar: la española tomó una ventaja de 3-1 que la situó cerca de encarrilar definitivamente el encuentro. Sin embargo, Svitolina volvió a reaccionar a tiempo, recuperó la desventaja y forzó el tercer set.

En la manga definitiva, la ucraniana parecía haber sentenciado el partido al colocarse con una ventaja de 5-0, pero Bouzas ganó cuatro juegos consecutivos y redujo la diferencia hasta el 5-4.

Con Bouzas al servicio para igualar el set, la española llegó a situarse con 40-15 y dispuso de dos bolas de juego para establecer el 5-5. No las aprovechó y la ucraniana terminó adjudicándose el juego y el partido.

El saque fue uno de los factores decisivos del encuentro, ya que ambas jugadoras tuvieron dificultades durante todo el partido para mantener su servicio: la española acumuló 15 dobles faltas, frente a las 11 de la ucraniana.

En Montreal, sede del cuadro masculino, Báez superó al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-3 en una hora y 20 minutos. El argentino resolvió un primer parcial equilibrado y controló con mayor autoridad el segundo para asegurar su presencia en la siguiente ronda, en la que se enfrentará al belga Zizou Bergs, trigésimo primer cabeza de serie.

Tirante necesitó tres sets y dos horas y un minuto para eliminar al canadiense Duncan Chan por 6-3, 1-6 y 7-6 (3). Después de ceder con claridad el segundo parcial, el argentino se recuperó en el set definitivo y se impuso en el desempate. Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito del torneo.