La española Bouzas y los argentinos Báez y Tirante buscan avanzar en el Abierto de Canadá

Bouzas disputará en Toronto la segunda ronda del torneo femenino ante la ucraniana Elina Svitolina, novena cabeza de serie, después de superar con autoridad en su debut a la canadiense Ariana Arseneault por 6-2 y 6-4.

La gallega tratará de reeditar la actuación que la llevó hasta los cuartos de final en Montreal el año pasado y lograr una victoria de peso esta temporada.

En Montreal, donde se disputa el cuadro masculino, el argentino Sebastián Báez iniciará su participación en el ATP Masters 1000 de Canadá ante el italiano Mattia Bellucci, con el objetivo de trasladar su consistencia habitual desde la tierra batida a las pistas duras norteamericanas, en el arranque de la gira que culminará en Nueva York.

También saltará a la pista su compatriota Thiago Agustín Tirante, que se enfrentará al canadiense Duncan Chan, procedente de la fase previa, y buscará aprovechar una de las principales oportunidades de la temporada en un torneo de esta categoría para seguir escalando posiciones en la clasificación mundial y ganar experiencia frente a rivales de primer nivel.

La jornada se disputa después de que la lluvia alterara el programa el domingo en Toronto y durante el domingo y el lunes en Montreal, lo que obligó a aplazar numerosos encuentros tanto en Toronto como en Montreal y a reajustar el calendario de competición.