Juan Manuel Cerúndolo y Trungelliti avanzan en Cincinnati

Cerúndolo, número 51 del ránking mundial, triunfó por 6-4 y 6-4 ante Lajal en una hora y 23 minutos de partido y se citó con el francés Arthur Rinderknech (n.28) en la siguiente ronda.

Su hermano, Francisco Cerúndolo, debutará en esa misma ronda contra el portugués Nuno Borges.

Por su parte, Trungelliti (n.91) tuvo que sufrir para imponerse a Medjedovic por 7-5 y 7-6(2), tras estar una rotura abajo en el segundo set.

Le espera el ruso Daniil Medvedev, cuarto favorito en el cemento de Cincinnati.

Se acabó el torneo del colombiano Nicolás Mejía (n.122), eliminado por el australiano Adam Walton (n.98) con un 7-6(5) y 6-0.