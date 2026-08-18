Sabalenka, Gauff, FAA y Fritz a octavos en Cincinnati; Medvedev cae tras perder el control

Sabalenka se deshizo de la china Xinyu Wang (n.41) por 6-1 y 6-3 en apenas 54 minutos de partido. La bielorrusa enfrenta la amenaza de la kazaja Elena Rybakina (n.2), que podría arrebatarle el número uno del mundo en este torneo tras 96 semanas al frente del ranking.

En octavos, Sabalenka se enfrentará a la checa Sara Bejlek (n.35), mientras que Rybakina se medirá a la rusa Diana Schneider (n.14).

También superó la tercera ronda este martes la estadounidense Coco Gauff (n.4), que derrotó a su compatriota Ann Li (n.29) por 6-1 y 7-6(3).

En el cuadro masculino, el estadounidense Taylor Fritz (n.9), el verdugo del español Rafa Jódar en la final de Washington hace dos semanas, eliminó al también español Daniel Mérida (n.40) por 6-4 y 6-3.

Por su lado, el canadiense Auger-Aliassime (n.4) se deshizo del argentino Juan Manuel Cerúndolo (n.51) por 7-5 y 6-1. Cerúndolo aguantó hasta el 6-5, pero encajó un 'break' con el que perdió el set y se derrumbó en la segunda manga.

Su eliminación deja a Thiago Agustín Tirante (n.50) como único argentino en los octavos de final.

El único de los principales favoritos que falló este martes fue el ruso Daniil Medvedev (n.7), eliminado a manos del estadounidense Brandon Nakashima (n.22) por 6(3)-7, 7-6(4) y 6-1 después de desperdiciar tres bolas de partido.

Medvedev, conocido en el circuito por perder los nervios cuando se tuercen las cosas, rompió una de las pantallas LED situadas al fondo de la pista de un raquetazo después de que una bola le rebotase en la cabeza durante el segundo 'tie-break'.

En dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos avanzaron ronda tras derrotar por 7-6(4) y 6-2 al estadounidense James Tracy y al portugués Francisco Cabral. La veterana pareja, vigentes campeones de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, se medirán en la ahora al estadounidense Austin Krajicek y al croata Nikola Mektic.